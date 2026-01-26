Prato | violenze sessuali fra detenuti e nuove aggressioni nel carcere della Dogaia Rischi anche per il personale sanitario esterno

A Prato, nel carcere della Dogaia, si registra una preoccupante recrudescenza di episodi criminosi, tra cui violenze sessuali tra detenuti e nuove aggressioni. La situazione, nonostante gli interventi repressivi, solleva preoccupazioni anche per la sicurezza del personale sanitario esterno. È necessario un monitoraggio continuo per valutare le misure più idonee a garantire un ambiente più sicuro e controllato.

PRATO – Allarme per la situazione all’interno del carcere della Dogaia di Prato, dove, nonostante i recenti interventi repressivi, si registra una nuova e grave recrudescenza di episodi criminosi. Lo rivela un comunicato diffuso dalla Procura della Repubblica di Prato, che sottolinea “il persistente stato di illegalità che caratterizza la struttura carceraria”. In particolare, sabato 24 gennaio un cittadino marocchino di 25 anni è stato vittima di una brutale aggressione all’interno della propria camera di detenzione. L’episodio sarebbe collegato a una violenza sessuale. La vittima ha riportato lesioni gravi, giudicate guaribili in trenta giorni sulla base di una prima prognosi medica. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: violenze sessuali fra detenuti e nuove aggressioni nel carcere della Dogaia. Rischi anche per il personale sanitario esterno Leggi anche: Prato, droga e violenze nel carcere della Dogaia: nuove perquisizioni, 800 agenti e militari setacciano celle e aree comuni Leggi anche: Prato, controlli nel carcere della Dogaia: telefoni e armi in cella, arrestati tre detenuti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Prato, violenze sessuali su disabili: condannato l'ex volontario; Prato, abusò di tre donne disabili: condannato a 8 anni ex volontario; Fototrappole anti-rifiuti svelano violenze sessuali su donne disabili: 8 anni a ex volontario a Prato; Carcere di Prato, segnalata una nuova serie di aggressioni e violenze. Prato: la Procura indaga su nuove violenze, anche sessuali, sui detenutiNuove violenze, anche sessuali, all’interno del carcere di Prato La Dogaia ai danni di detenuti, italiani e stranieri. E’ quanto riferisce la procura pratese in una nota in cui parla di «recrudescenza ... gazzettadiparma.it Carcere di Prato, segnalata una nuova serie di aggressioni e violenzeContinua la scia di violenze all'interno del carcere della Dogaia di Prato, secondo quanto appreso dalla Procura. 055firenze.it Il Tribunale di Prato ha emesso il verdetto nei confronti di un ex volontario di 69 anni, accusato di violenza sessuale aggravata su tre donne con disabilità, tra cui una minorenne facebook Prato, aumentano persone in difficoltà e segnalazioni al centro anti-violenza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.