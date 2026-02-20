Aggressioni al personale sanitario | 871 casi in tre anni all’Ulss 6

Negli ultimi tre anni, all’Ulss 6 si sono verificati 871 episodi di aggressioni contro il personale sanitario. Spesso si tratta di gesti violenti come spinte, schiaffi e pugni, che coinvolgono medici e infermieri durante le visite o le emergenze. In alcuni casi, anche oggetti sono stati lanciati contro i professionisti della salute, creando un clima di tensione e paura. La situazione resta critica e preoccupa chi lavora nel settore.

Non solo insulti e urla, ma anche spinte, schiaffi, pugni e oggetti lanciati contro medici e infermieri. È questo il quadro che emerge dalla ricerca condotta in Ulss 6 Euganea da Stefano Rigodanza, infermiere con incarico organizzativo al Complesso socio-sanitario Ai Colli, che ha analizzato 871 segnalazioni interne di episodi di violenza e aggressività subiti dagli operatori sanitari tra il 1° giugno 2022 e il 1° giugno 2025. Si tratta delle segnalazioni compilate dagli operatori e registrate dall'azienda quando avviene un episodio critico: aggressioni verbali, minacce, comportamenti violenti o aggressioni fisiche da parte di pazienti o familiari.