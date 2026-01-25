Rimborsi alle aziende colpite dai dazi USA | chi può richiederli e chi rischia di perderli

I dazi statunitensi rappresentano un ostacolo concreto per le aziende italiane coinvolte nel commercio con gli USA. Questo documento illustra chi può richiedere i rimborsi previsti e quali rischi di perdita sono associati a tali procedure. Comprendere le modalità di accesso ai rimborsi è essenziale per tutelare la propria attività e mantenere la competitività sui mercati internazionali.

Nel contesto del commercio internazionale, pochi fattori incidono sulla competitività delle imprese quanto l'introduzione improvvisa di barriere tariffarie. I dazi imposti dagli Stati Uniti durante la prima fase dell'amministrazione Trump, giustificati attraverso l'uso dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), hanno avuto un impatto significativo su numerose aziende europee e italiane, soprattutto su quelle che esportano direttamente negli USA con formule contrattuali che trasferiscono l'onere doganale sull'esportatore, come la resa DDP (delivered duty paid), o che operano tramite succursali statunitensi.

