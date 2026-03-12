Perché solo gli italiani hanno preso d’assalto il maxi-concorso dell’Unione europea

Il 13 marzo 2026, a Bruxelles, si sono registrate file interminabili di candidati italiani che hanno partecipato al maxi-concorso dell’Unione Europea. I numeri mostrano chiaramente un’affluenza superiore alla media, con persone provenienti da tutta Italia che si sono presentate per tentare di ottenere uno dei posti disponibili. La scena si è ripetuta in diverse città italiane, trasformando il reclutamento in un fenomeno di massa.

Bruxelles, 13 marzo 2026 – I numeri sono abbastanza eloquenti da trasformare questa vicenda in qualcosa di più di una semplice procedura di reclutamento. L’ European Personnel Selection Office ha aperto il nuovo concorso AD5 per laureati il 5 febbraio, con l’obiettivo di creare una lista di riserva di 1.490 futuri amministratori per le istituzioni europee. Quando le candidature si sono chiuse, il 10 marzo, gli iscritti erano circa 170.000, e di questi circa 79.450 erano italiani: cioè all’incirca il 45% del totale. Questo dato conta perché l’Italia è un grande Paese, ma non fino a questo punto. Secondo Eurostat, l’Italia rappresenta circa il 13% della popolazione dell’Unione europea, una quota molto inferiore rispetto al suo peso tra i candidati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

