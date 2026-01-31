Manfred Weber torna a chiedere l’abolizione dell’unanimità nell’Unione Europea. Il leader del Ppe insiste che basta con il metodo attuale e che bisogna cambiare le regole. Romano Prodi, invece, dice che si può aggirare il sistema senza modificare i Trattati. La discussione si fa sempre più calda tra chi spinge per riformare e chi preferisce evitare cambiamenti formali.

Manfred Weber, capo del Ppe, torna a invocare l’eliminazione dell’unanimità. Romano Prodi non va per il sottile: senza manco cambiare i Trattati, li vuole aggirare. Ciò significa che la presunta cura per l’Ue, in realtà, è il suo funerale. L’Unione europea non funziona. Vero. Ma se cambiarla equivale, di fatto, a smontarla, tanto vale raccontarsi la verità e compiere un passetto in più. Abolendola. Da fronti diversi, ma con scopi simili, prima Romano Prodi sulla Stampa e poi, ieri, Manfred Weber sul Corriere della Sera, hanno ripreso l’assedio al principio dell’unanimità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ai riformatori dell’Unione europea manca solo l’ultimo passo: abolirla

Approfondimenti su Unione Europea Riforma

La Commissione europea torna sui suoi passi riguardo al divieto di vendita di auto nuove a motore a benzina e diesel dal 2035.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Unione Europea Riforma

Argomenti discussi: I Riformatori a Porto Torres contro il caro prezzi del trasporto merci; Sit in dei Riformatori al porto industriale di Olbia: Insularità sul trasporto merci; Porto Torres, allarme dei Riformatori: necessaria la continuità territoriale per le merci e interventi immediati.

Salaris (Riformatori): «Rinnovare le cure per tumore all’Aou di Sassari»«Rinnovare i sistemi per le cure dei tumori a Sassari». L'appello viene dal consigliere regionale Aldo Salaris ed è rivolto alla Regione: «La struttura complessa di Radioterapia oncologica dell’AOU di ... unionesarda.it

La prima pagina de L'Unione Sarda di venerdì 30 gennaio Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 - facebook.com facebook

Sit in dei Riformatori al porto industriale di Olbia: «Insularità sul trasporto merci» x.com