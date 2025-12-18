Gli avversari politici dell’Unione europea aumentano gli attacchi
In un clima di crescente tensione internazionale, l’Unione europea si trova sotto pressione da parte di attori globali che alimentano critiche e tensioni. Washington, Mosca e Pechino intensificano le loro campagne, mentre i partiti di estrema destra sfruttano la situazione per chiedere la fine dell’Unione. Questa dinamica mette alla prova l’unità e la stabilità di un continente che cerca di affrontare sfide sempre più complesse.
Da Washington, Mosca e Pechino si invoca la fine dell’Unione europea, contando sull’aiuto dei partiti di estrema destra. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
