Iran colpisce paesi golfo e Hormuz. Fregata italiana a Cipro

L’Iran ha lanciato droni contro diversi paesi del Golfo e ha colpito tre navi nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, una fregata italiana si trova a Cipro, mentre le tensioni nella regione rimangono alte. Nessuna delle parti ha ancora comunicato dettagli specifici sugli obiettivi degli attacchi o sulle conseguenze immediate. La situazione rimane sotto osservazione.

Medio Oriente in fiamme. L'Iran continua a scagliare droni sui Paesi del Golfo. Colpite anche tre navi nello stretto di Hormuz. Petrolio a 200 dollari, minaccia Teheran. E intanto la fregata missilistica 'Federico Martinengo', la nave della Marina militare italiana partita dal porto di Taranto venerdì scorso, è giunta nell'area di Cipro, per la difesa dell'isola. Servizio di Massimiliano Cochi

Iran: paesi europei obiettivi legittimi se si uniscono all'aggressione. Teheran: 1332 civili uccisi. Colpita base Unifil in Libano: due feriti gravi. Fregata italiana partita verso Cipro | Petrolio oltre 90 dollari In due diversi attacchi missilistici sono rimasti feriti due peacekeeper ghanesi.

