Perchè dobbiamo ringraziare Gore Verbinski

Lo scorso 12 febbraio, solo nelle sale statunitensi (chissà quando arriverà in Italia), è uscito un film indipendente a tema fantascientifico intitolato Good Luck, Have Fun, Don’t Die. L’opera è riuscita a incassare quasi 4 milioni di dollari, che a prima vista possono sembrare pochi, ma ottenuti sfidando colossi come Cime tempestose e GOAT: Sogna in grande, diventando uno dei migliori debutti della sua casa di produzione. La particolarità di questo film non sta tanto nella sua trama o nel tema della minaccia dell’intelligenza artificiale, quanto nel fatto che in cabina di regia c’è Gore Verbinski, un regista che ha fatto parte dell’immaginario di tutti noi ma che non sempre viene ricordato immediatamente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

