Gore Verbinski torna dietro la macchina da presa con il film Good Luck, Have Fun, Don’t Die, che affronta il tema dell’intelligenza artificiale. La sua scelta di usare l’humor e l’azione nasce dalla paura diffusa di perdere il controllo sui robot e sulle nuove tecnologie. Il film, che sarà presentato alla prossima Berlinale, mette in scena una trama veloce e spinta, con personaggi che si trovano in situazioni estreme. La pellicola si distingue per il modo diretto con cui affronta le ansie del presente e le sfide del futuro.

Con Good Luck, Have Fun, Don’t Die, Gore Verbinski torna alla regia dopo anni di silenzio e lo fa con un film che prende le paure contemporanee sull’intelligenza artificiale e le trasforma in un’action-comedy nervosa, ironica e sorprendentemente attuale. Presentato alla 76ª Berlinale, il film è uno dei titoli più energici visti finora al festival. La premessa è immediata e fortissima: un uomo che sostiene di venire dal futuro irrompe in un diner di Los Angeles, prende in ostaggio i clienti e li invita a seguirlo se vogliono sopravvivere all’imminente fine del mondo. Non è un salvatore muscolare alla Terminator, ma l’opposto: un apocalittico da angolo di strada che nessuno prenderebbe sul serio. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Berlinale 76 – Good Luck, Have Fun, Don’t Die recensione: Gore Verbinski torna con una satira sull’AI

Durante la Berlinale 76, il film The Moment di cui si parla molto ha fatto discutere perché mette in discussione il successo che sta vivendo.

Recentemente, Gore Verbinski ha criticato Unreal Engine, attribuendo alle sue tecnologie problemi di CGI nei film attuali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.