Il creatore di Fortnite contro Gore Verbinski | Gli artisti FX di Pirati dei Caraibi l' AI se la sognavano

Recentemente, Gore Verbinski ha criticato Unreal Engine, attribuendo alle sue tecnologie problemi di CGI nei film attuali. In risposta, Epic Games ha sottolineato come gli artisti FX di Pirati dei Caraibi abbiano raggiunto risultati che oggi l’AI si sogna, evidenziando il valore e le potenzialità del proprio motore di gioco nel settore cinematografico e degli effetti visivi. Un confronto che mette in luce l’evoluzione e le sfide della grafica digitale.

La risposta di Epic Games alla polemica sollevata dal regista di Pirati dei Caraibi, che ha incolpato Unreal Engine per la cattiva CGI nei film moderni. La replica di Epic Games, casa produttrice di Fortnite, all'attacco del regista di Pirati dei Caraibi, Gore Verbinski a Unreal Engine non è tardata ad arrivare. La tesi di Verbinski secondo cui Unreal Engine sarebbe responsabile della pessima resa della CGI nei film moderni è stata contestata duramente in una serie di dichiarazioni che hanno visto coinvolto il supervisore agli effetti visivi che ha lavorato ai primi tre film di Pirati dei Caraibi.

