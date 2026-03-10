La tua ‘Per sempre sì’ è un regalo per il referendum | la telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci

Giorgia Meloni ha chiamato a sorpresa Sal Da Vinci, congratulandosi con lui per la vittoria a “Sanremo 2026”. La premier ha espresso i suoi auguri e ha commentato brevemente l'esito del festival, sottolineando il successo dell’artista. La conversazione è durata alcuni minuti e si è svolta in modo informale, senza annunci ufficiali o dichiarazioni ufficiali.

Una telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci. La vittoria a " Sanremo 2026 " con il tormentone " Per sempre sì " ha portato al centro della scena mediatica il cantante napoletano: virale sui social, alle prese con le critiche del vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo e anche con tentativi di truffa. Venerdì scorso Salvatore Michael Sorrentino, vero nome dell'artista partenopeo, era a Napoli per esibirsi con la canzone vincitrice del Festival allo stadio Maradona prima di Napoli-Torino quando ha ricevuto una telefonata della Premier. A svelare il contatto telefonico è il quotidiano Repubblica ("una telefonata confermata da due fonti"), con i complimenti di Giorgia Meloni per la performance festivaliera e con una battuta: "La tua 'Per sempre sì' è pure un regalo per il referendum".