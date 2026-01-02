Cani in gabbia senza cibo né acqua avevano cominciato a mangiare quelli già morti | orrore nel Casertano

Nel Casertano, cinque cani sono stati trovati in condizioni di grave maltrattamento all’interno di un’abitazione ad Ailano. Privati di cibo e acqua, avevano ricominciato a mangiare i corpi dei loro compagni già morti. L’intervento dei carabinieri forestali ha portato al soccorso degli animali, ora affidati alle cure di strutture specializzate per garantire loro un percorso di recupero.

