Netflix ha annunciato la fine della collaborazione con il marchio As Ever, di proprietà di Meghan Markle, che durava circa un anno. La decisione riguarda la cessazione del rapporto di investimento e collaborazione tra le due parti, senza ulteriori dettagli sui motivi. La notizia è stata comunicata ufficialmente, segnando la conclusione di questa partnership.

Netflix e il marchio As Ever, di proprietà della Duchessa del Sussex Meghan Markle, hanno annunciato la fine della partnership di investimento e collaborazione durata circa un anno. L'accordo è stato siglato per lo sviluppo e il lancio della linea di prodotti lifestyle, guidata dalla serie "With Love, Meghan", trasmessa sulla piattaforma in due stagioni più uno speciale di fine anno. Le cause. La decisione consente, dunque, al marchio di procedere in modo indipendente, come previsto fin dall'inizio. Non ci sarebbero quindi state cause diverse per questa “rottura” se non quanto previsto all’alba di questa collaborazione come da contratto. As Ever ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto durante il lancio e il primo anno di attività, sottolineando la significativa crescita raggiunta durante il periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Netflix “divorzia” da Meghan Markle: cosa è successo

Articoli correlati

Leggi anche: Lo show di Meghan Markle su Netflix è un flop: “With Love, Meghan” crolla negli ascolti, a rischio il contratto con la piattaforma

Meghan Markle rompe il contratto con Netflix: produrrà tutto da solaMeghan Markle rompe il contratto con Netflix per iniziare un nuovo percorso imprenditoriale con il suo brand As Ever.

Too Much Work Netflix DUMPS Meghan Markle’s Beige Lifestyle Show After Embarrassing Numbers

Tutto quello che riguarda Meghan Markle

Temi più discussi: Netflix 'divorzia' da Meghan Markle; Netflix divorzia da Meghan Markle, gestirà il suo brand da sola: il flop della serie e i prodotti invenduti. Cosa c'è dietro; Netflix divorzia da Meghan Markle, gestirà il suo brand da sola: il flop della serie e i prodotti invenduti. Cosa c'è dietro; Meghan Markle si separa da Netflix: il flop della serie e i prodotti invenduti, cosa c'è dietro.

Netflix 'divorzia' da Meghan MarkleNetflix 'divorzia' da Meghan Markle. Secondo quanto riferiscono diversi media statunitensi, il gigante dello streaming ha concluso la collaborazione con il brand di lifestyle della duchessa di Sussex, ... ansa.it

Netflix chiude la collaborazione con il brand lifestyle di Meghan MarkleNetflix ‘divorzia’ da Meghan Markle. Secondo diversi media statunitensi, il gigante dello streaming ha concluso la collaborazione con ‘As Ever’, il brand di lifestyle della duchessa di Sussex. Un ... primaonline.it

«Netflix "divorzia" da Meghan Markle, gestirà il suo brand da sola»: il flop della serie e i prodotti invenduti. Cosa c'è dietro - facebook.com facebook

Meghan Markle, Netflix l'ha mollata. I progetti falliti dopo il contratto da 100 milioni. Il disastro della sua azienda: «Ora dovrà fare tutto da sola» x.com