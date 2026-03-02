Durante un viaggio in Giordania con il Principe Harry, Meghan Markle ha indossato una giacca dal costo di 90 euro, dimostrando una scelta di stile più accessibile rispetto alle sue abitudini di moda di lusso. La donna, conosciuta per il suo rapporto con capi di alta moda, ha optato per un capo di fascia più bassa, attirando l’attenzione sui social e tra i media.

È nota per il suo amore per la moda di lusso ma Meghan Markle ha fatto uno strappo alla regola durante il suo viaggio in Giordania con il Principe Harry. Ha ceduto al fascino del low cost, sfoggiando una giacca di Zara alla portata di tutte. Meghan Markle in Giordania con la giacca Zara Per la visita al Centro nazionale per la riabilitazione dei tossicodipendenti ad Amman, la Duchessa di Sussex ha indossato una giacca di Zara. Color tortora, con vestibilità comoda e collo alto. In filato misto lana, tasche frontali nascoste e impunture a contrasto. Fa parte della nuova collezione ed è disponibile sul sito web del marchio al prezzo di 99. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle cede al low cost: in Giordania con la giacca da 90 euro

