Per migliorare gli apprendimenti consentire ingresso posticipato a scuola Mozione approvata Bolzano verso la sperimentazione

Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da un rappresentante del gruppo Für Südtirol mit Widmann, che invita la giunta a avviare progetti pilota per posticipare l’ingresso a scuola. La decisione è stata approvata in forma emendata e apre la strada a una sperimentazione per modificare l’orario di inizio delle lezioni.

A Bolzano il Consiglio provinciale ha dato il via libera a una mozione, presentata da Thomas Widmann del gruppo Für Südtirol mit Widmann e approvata in forma emendata, che chiede alla giunta di avviare progetti pilota per ritardare l'inizio delle lezioni. La notizia emerge dal resoconto diffuso dall'ANSA al termine della seduta dell'11 marzo.