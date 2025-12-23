Tpl in aeroporto | approvata la mozione per migliorare linea 8 e servizi ai passeggeri

Fiumicino, 23 dicembre 2025 – “Oggi in Consiglio comunale ho presentato una mozione per migliorare accessibilità, acquisto dei biglietti e informazione ai passeggeri sul Trasporto Pubblico Locale in aeroporto, con particolare attenzione alla linea 8. Lo scalo di Fiumicino è la principale porta d’ingresso del nostro territorio, ma ad oggi l’utilizzo del Tpl risulta poco chiaro e poco praticabile, soprattutto per i turisti”, fa sapere Angelo Petrillo, consigliere di Lista Civica Ezio Sindaco. “La situazione attuale presenta diverse criticità: manca una segnaletica davvero visibile che indichi la fermata della linea 8 all’interno dei Terminal; la fermata è riconoscibile quasi solo da scritte a terra e da un palo basso con un cartello poco leggibile; la macchinetta per i biglietti è collocata su un altro livello stradale e senza indicazioni; la biglietteria di Piazzale Traiano è chiusa il pomeriggio e la domenica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

