Misterbianco approvata una mozione per la creazione di un cimitero per gli animali
Il Consiglio Comunale di Misterbianco ha deciso di creare un’area dedicata alla sepoltura degli animali d’affezione nel cimitero comunale, approvando all’unanimità la mozione proposta dalla consigliera del gruppo
