Un secolo di lavoro e passione per la cultura | Lamberto Paradossi festeggia 100 anni
Il Comune di Pisa ha celebrato il 100° compleanno di Lamberto Paradossi, riconoscendo un secolo di dedizione e passione dedicati alla cultura. Con questo importante traguardo, si rende omaggio a una vita dedicata allo studio e alla promozione del sapere, testimonianza di un impegno duraturo e condiviso con la comunità. Un centenario che rappresenta un patrimonio di conoscenza e valori per tutta la città.
Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri al signor Lamberto Paradossi in occasione del suo 100esimo compleanno. L’ha incontrato nella sua residenza a Pisa l’assessore Giovanna Bonanno, omaggiandolo di un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco di Pisa, Michele Conti. Nato a Pisa il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
