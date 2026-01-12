Un secolo di lavoro e passione per la cultura | Lamberto Paradossi festeggia 100 anni

Il Comune di Pisa ha celebrato il 100° compleanno di Lamberto Paradossi, riconoscendo un secolo di dedizione e passione dedicati alla cultura. Con questo importante traguardo, si rende omaggio a una vita dedicata allo studio e alla promozione del sapere, testimonianza di un impegno duraturo e condiviso con la comunità. Un centenario che rappresenta un patrimonio di conoscenza e valori per tutta la città.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.