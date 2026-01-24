LIVE Alle 20 | 45 Lecce-Lazio | il Lecce si affida a Gandelman la Lazio recupera Basic e Vecino

Alle 20:45 si gioca Lecce-Lazio, un confronto che vede il Lecce affidarsi a Gandelman mentre la Lazio recupera Basic e Vecino. I giallorossi cercano di evitare il quarto ko casalingo consecutivo, mentre i biancocelesti, con il minor numero di gol segnati in trasferta in campionato, affrontano la sfida con attenzione. Un match importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi ma uguale desiderio di risultato.

(4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Basic, Vecino; Isaksen, Noslin, Zaccagni All Sarri (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic All Di Francesco La designazione arbitrale ha assegnato la direzione della gara Lecce-Lazio al signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Bahri: Rapuano sarà il IV ufficiale mentre Mazzoleni e Abisso sono stati indicati nei ruoli di Var e Avar. Grande equilibrio nelle ultime 10 sfide tra Lecce e Lazio in Serie A: quattro successi per parte e due pareggi; i biancocelesti hanno però ottenuto tre vittorie nei quattro confronti più recenti con i salentini (1P) nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

