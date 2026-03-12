Per gli avvocati del poliziotto Cinturrino la pistola messa dopo l'omicidio fu solo un gesto sotto shock

Gli avvocati del poliziotto Carmelo Cinturrino definiscono come un gesto impulsivo e sotto shock il posizionamento della pistola dopo l'omicidio. La difesa critica inoltre la copertura mediatica e sostiene che si sia trattato di una fatalità. Tuttavia, la presenza della pistola giocattolo vicino al corpo di Mansouri resta un elemento che suscita discussioni.

La difesa del poliziotto Carmelo Cinturrino attacca la stampa e parla di fatalità. Ma la pistola giocattolo accanto al corpo di Mansouri resta il dettaglio che fa discutere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

