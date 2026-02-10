Poliziotto uccide 28enne dopo che estrae una pistola a salve gli esami sull'arma | Nessuna impronta della vittima

Un uomo di 28 anni è stato ucciso a Rogoredo da un poliziotto durante un intervento. Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne avrebbe estratto una pistola a salve, ma gli esami sulla scena hanno confermato che sulla pistola non ci sono impronte né tracce della vittima. La polizia sta indagando sui motivi di questa tragica sparatoria.

Non sarebbero emerse né impronte digitali né altre tracce riconducibili sulla pistola a salve che sarebbe stata estratta dal 28enne, che è stato colpito e ucciso da un poliziotto a Rogoredo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un incidente si è verificato a Milano, vicino a Rogoredo, dove un poliziotto in borghese ha sparato a un uomo di 28 anni.

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni ha ignorato un ordine di fermo, estraendo una pistola.

