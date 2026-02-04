La star di Frankenstein, Jacob Elordi, rivela che sua madre gli ha sconsigliato di lavorare con Guillermo del Toro. La motivazione? Dopo aver visto la copertina de Il labirinto del fauno, la donna ha temuto che il film potesse essere troppo oscuro o inquietante. Elordi spiega che alla fine ha deciso di seguire il suo istinto e di accettare il ruolo, anche se sua madre aveva espresso qualche dubbio.

La star di Cime tempestose ha confessato che sua mamma ha tentato di dissuaderlo dal recitare nel film del regista premio Oscar dopo aver visto la cover de Il labirinto del fauno. Nonostante Jacob Elordi abbia deciso di farsi accompagnare da sua madre alla prossima Notte degli Oscar, come accade spesso agli eventi pubblici ai quali partecipa, l'attore ha rischiato di non presentarsi da candidato al premio come miglior attore per Frankenstein proprio a causa della madre. La madre, Melissa Elordi, era del tutto contraria alla possibilità che il figlio lavorasse insieme a Guillermo del Toro, regista messicano premio Oscar, che ha diretto proprio Frankenstein, il film per il quale Elordi ha ricevuto la sua prima nomination. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Frankenstein, Jacob Elordi: "Mia madre mi sconsigliò di lavorare con Guillermo del Toro"

Approfondimenti su Jacob Elordi

Jacob Elordi riflette sulla sua esperienza con la fama, sottolineando come spesso riceva commenti affettuosi dai fan senza però ricevere il medesimo riconoscimento emotivo.

Ultime notizie su Jacob Elordi

