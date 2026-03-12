Per favore no… Enrica Bonaccorti la sua richiesta prima di andarsene per sempre

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista, è deceduta all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La sua battaglia contro la malattia si è protratta negli ultimi mesi, segnando profondamente la sua vita. Prima di lasciare, ha rivolto una richiesta: “Per favore no…”. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio.

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. A portarla via è stato un tumore al pancreas contro cui combatteva da tempo e che negli ultimi mesi aveva segnato profondamente la sua vita. La storica conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e autrice, aveva parlato pubblicamente della malattia solo di recente, dopo aver scelto per molti mesi di affrontare la battaglia lontano dai riflettori. La scoperta della malattia risaliva a meno di un anno fa. In un primo momento Bonaccorti aveva preferito mantenere il silenzio, concentrandosi sulle cure e sulla propria salute. Solo dopo diversi mesi aveva deciso di condividere la sua esperienza con il pubblico e con gli amici, spiegando il motivo della sua improvvisa scomparsa dalla scena pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

