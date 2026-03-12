Enrica Bonaccorti, conduttrice e autrice televisiva, è deceduta all’età di 76 anni. La causa della morte è stata un tumore al pancreas, contro cui l’artista combatteva da tempo. La notizia è stata confermata dai familiari, che hanno comunicato la scomparsa. La conduttrice era nota per il suo lavoro in televisione e per le sue apparizioni pubbliche.

La conduttrice e autrice televisiva Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. A portarla via è stato un tumore al pancreas contro cui combatteva da tempo. Solo poche settimane fa, il 25 gennaio, intervenendo ai microfoni della trasmissione Verissimo, Bonaccorti aveva raccontato con grande franchezza l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. “Le cure contro il tumore non sono andate bene — aveva confidato — ho dovuto ricominciare la chemioterapia”. Parole pronunciate senza retorica, con la lucidità che l’ha sempre contraddistinta anche nella vita privata. In quella stessa occasione aveva lasciato anche un desiderio preciso per il giorno dell’ultimo saluto: “Al mio funerale non voglio fiori”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Enrica Bonaccorti è morta, l’ultima richiesta della conduttrice

