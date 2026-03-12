Il Cremlino ha coinvolto una società di consulenza, legata alle sanzioni occidentali, in un progetto rivolto alla campagna elettorale in Ungheria. La Social Design Agency, al centro di questa operazione, ha presentato un piano con l’obiettivo di favorire la vittoria dell’amico Orbán. La proposta è stata consegnata alla fine dello scorso anno, secondo quanto riferito.

Dietro la sfida tra il premier ungherese e Magyar non c’è soltanto una competizione politica interna, ma il tentativo del Cremlino di consolidare a Budapest uno dei suoi avamposti più preziosi nell’Unione europea Alla fine dello scorso anno, la Social Design Agency, una società di consulenza legata al Cremlino e sotto sanzioni occidentali, ha presentato un progetto per la campagna elettorale ungherese – le elezioni sono previste per il 12 aprile – in cui il premier, Viktor Orbán, viene descritto come l’unico candidato in grado di garantire la sovranità dell’Ungheria e trattare da pari con gli altri leader mondiali. Il progetto – presentato direttamente al Cremlino e pensato in Russia – indica i messaggi di propaganda pro Orbán da far postare da personaggi popolari in Ungheria inondando i social network. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Per far vincere l’amico Orbán, il Cremlino dispiega il suo guru della destabilizzazione e il Gru

Articoli correlati

Il piano del Cremlino per aiutare Orban a vincere le elezioni ungheresiSecondo quanto riporta il Financial Times, che cita fonti a conoscenza dei piani di Mosca, il Cremlino ha lanciato una campagna di disinformazione –...

La quinta colonna del Cremlino. I veti di Orban e il futuro della UeChe l’Ungheria di Orban fosse una sorta di quinta colonna putiniana all’interno della Ue lo si era capito da tempo, che tutti avevano deciso in...