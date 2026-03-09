Giustizia confronto aperto sulla riforma e sulla separazione delle carriere

È stato avviato un dibattito pubblico sulla riforma della giustizia, con particolare attenzione alla separazione tra magistratura requirente e giudicante. Oltre alle discussioni tra rappresentanti delle istituzioni, sono stati coinvolti esperti e operatori del settore, che hanno espresso opinioni e proposte su questa importante novità. La discussione si concentra ora sulle modalità di applicazione e sugli effetti pratici delle modifiche proposte.

All’Università di Cassino magistrati, avvocati e docenti discutono le ragioni del “sì” e del “no” alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri Un confronto aperto e articolato su uno dei temi più discussi della riforma della giustizia: la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. È questo il cuore dell’incontro organizzato presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha riunito magistrati, avvocati e docenti universitari per discutere le ragioni del “sì” e del “no” alla riforma. L’iniziativa si è aperta con i saluti istituzionali del rettore Marco Dell’Isola e del direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza Raffaele Trequattrini, oltre all’intervento del procuratore della Repubblica di Cassino Carlo Fucci. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

