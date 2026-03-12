Un'indagine militare ha accertato che il Pentagono è responsabile dell’attacco avvenuto il 28 febbraio in una scuola in Iran, che ha causato la morte di diverse bambine. La conferma ufficiale arriva dopo analisi dettagliate sui fatti e sui danni riportati dall’edificio colpito. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sulle modalità o sulle ragioni dell’attacco.

Un'indagine militare ha stabilito che il Pentagono è responsabile dell'attacco alla scuola in Iran avvenuto il 28 febbraio scorso, con la conferma di una strage di bambine. La notizia emerge da un rapporto dettagliato che collega direttamente l'azione americana al tragico evento verificatosi nel territorio iraniano. I fatti si sono svolti nella prima metà del mese di marzo 2026, quando le autorità hanno reso pubblici i risultati dell'inchiesta. L'analisi dei dati indica che l'obiettivo era stato colpito durante operazioni militari attuate dalle forze statunitensi. La responsabilità e il contesto territoriale. L'inchiesta non lascia spazio a dubbi: l'entità colpita era un istituto scolastico frequentato prevalentemente da minorenni.

