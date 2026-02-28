Guerra in Iran colpita scuola femminile | Strage di bambine e ragazze

Una scuola femminile in Iran è stata colpita durante il conflitto in Medio Oriente, causando la morte di bambine e ragazze. Le notizie parlano di un attacco che ha provocato numerosi morti tra le studentesse. La situazione si aggrava con l’intensificarsi delle ostilità nella regione, aumentandone la gravità e la tensione tra le parti coinvolte.

Il drammatico scenario bellico che sta interessando il Medio Oriente ha registrato un ulteriore e tragico inasprimento nelle ultime ore, portando la tensione tra le potenze regionali e i loro alleati a livelli di allerta estrema. Secondo quanto riportato dalle principali agenzie di stampa internazionali e dalle autorità locali, un massiccio attacco militare condotto dalle forze israeliane con il supporto strategico degli Stati Uniti ha colpito il territorio iraniano, segnando un punto di non ritorno nella crisi diplomatica e militare che sta scuotendo l’intera area. La notizia più sconvolgente riguarda il coinvolgimento diretto di obiettivi civili, con un bilancio di vittime che appare ogni minuto più pesante e che sta scatenando un’ondata di indignazione globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Raid Usa-Israele contro Iran, Teheran: “Colpita una scuola femminile a Minab, 40 morti”È salito ad almeno 40 il numero delle vittime dell’attacco condotto da Stati Uniti d’America e Israele nel sud dell’Iran.

IL PUNTO ALLE 14 - Attacco all'Iran, 'colpita una scuola, 40 morti''Non sarà una guerra lampo, durerà giorni', avverte il ministro degli Esteri Tajani, l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran lanciato all'alba su obiettivi in tutto il Paese. (ANSA) ... ansa.it

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.Teheran risponde all'offensiva. Colpita anche Dubai. Mistero sulla morte di KhameneiColonne di fumo nero visibili nella capitale iraniana e in altre città. Sirene d'allarme a Gerusalemme. Idf: 'Missili verso Israele' (ANSA) ... ansa.it

