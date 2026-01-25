Roma-Milan 1-1 Pellegrini risponde a De Winter

Roma e Milan si sono affrontate all'Olimpico in un match terminato 1-1. Dopo il gol di testa di De Winter al 62°, Pellegrini ha pareggiato al 74° su rigore, assegnato per un fallo di mano di Bartesaghi. La partita ha visto un equilibrio tra le due squadre, con occasioni e momenti di tensione, conclusasi con un risultato che rispecchia le rispettive prestazioni sul campo.

AGI - All'Olimpico il big match tra Roma e Milan si è chiuso 1-1: al gol di testa di De Winter al 62mo per gli ospiti ha risposto al 74mo Pellegrini su un rigore concesso per fallo di mani di Bartesaghi. I giallorossi agganciano il Napoli al terzo posto, i rossoneri restano secondi ma scivolano a -5 dall'Inter capolista. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 5.5, Ghilardi 7; Celik 6.5, Cristante 6.5, Kone' 6.5 (13' st Pisilli 6), Wesley 6.5; Dybala 6 (24' st Pellegrini 7), Soule' 6 (40' st Venturino sv); Malen 5.5 (24' st Vaz 6). In panchina: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Lulli.

