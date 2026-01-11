Luca Zidane perde la testa | il figlio di Zizou protagonista di una rissa dopo Algeria Nigeria Cos’è successo – FOTO

Luca Zidane, figlio dell’ex calciatore Zinedine Zidane, è stato coinvolto in una rissa dopo la partita tra Algeria e Nigeria a Marrakech. L’evento, inizialmente prevista come una celebrazione sportiva, è finito in tensione. Di seguito, i dettagli su quanto accaduto e alcune foto dell’incidente.

Luca Zidane si è reso protagonista di una rissa dopo Algeria Nigeria. Cos'è successo per quanto riguarda il figlio di Zizou – FOTO Doveva essere una notte di festa per il calcio africano, la celebrazione di una semifinale conquistata, ma la sfida di Marrakech tra Algeria e Nigeria si è chiusa nel peggiore dei modi. Luca #Zidane scatena una rissa alla fine di Algeria-Nigeria Rmc Sport: il figlio di Zinedine se l'è presa col nigeriano Onyedika ed è scoppiato il caos. L'arbitro della partita è uscito scortato dalla sicurezza. Anche alcuni tifosi algerini trattenuti. Non ha certo la notorietà del padre, ma in Algeria è già una star dei tifosi: Luca Zidane, figlio di Zinedine, sta facendo sognare le 'Volpi del deserto' in Coppa d'Africa.

