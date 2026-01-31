Adama Traoré scaraventa a terra Cucurella scoppia la rissa | caos nel finale di Chelsea-West Ham

La partita tra Chelsea e West Ham finisce con un grande caos. Adama Traoré si infila nella mischia, spinge Cucurella a terra e scatena una rissa furiosa. L’arbitro si vede costretto a intervenire per fermare il diverbio che ha invaso il finale della partita. Scene di tensione e confusione tra i giocatori, con l’arbitro che cerca di riportare l’ordine.

La partita tra Chelsea e West Ham si è conclusa con una maxi rissa scatenata da Adama Traoré: prima ha steso Cucurella con una spallata, poi la situazione è degenerata.

