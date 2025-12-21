L'ex nazionale colombiano e centrocampista dell'Inter e i suoi demoni: Fredy Guarin è tornato a parlare raccontando cosa accadde lontano dall'Italia, tra Cina, Brasile e Colombia: "Mi ritrovai solo con me stesso. Fu la fine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarin: «All'Inter iniziai a bere, ho tentato per tre volte il suicidio, ho aggredito mio padre. I miei figli li ho rivisti dopo 4 anni».

Fredy Guarin: "Per tre volte ho provato a togliermi la vita, per tre volte Dio mi ha salvato" - Fredy Guarin è tornato a parlare dei suoi demoni, per continuare ad esorcizzarli e tenerli lontanissimo dalla propria realtà dopo che per diversi anni e in svariate occasioni gli hanno condizionato la ...