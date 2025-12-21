Fredy Guarin | Per tre volte ho provato a togliermi la vita per tre volte Dio mi ha salvato
L'ex nazionale colombiano e centrocampista dell'Inter e i suoi demoni: Fredy Guarin è tornato a parlare raccontando cosa accadde lontano dall'Italia, tra Cina, Brasile e Colombia: "Mi ritrovai solo con me stesso. Fu la fine". 🔗 Leggi su Fanpage.it
«Ho bussato alle porte dell’inferno. Ho dovuto toccarle per rinascere. Dico sempre che strade come quella dell’alcolismo hanno quattro destinazioni: l’abbandono, l’ospedale, il carcere, la morte». - Fredy Guarin al Corriere della Sera - facebook.com facebook
