Il 12 marzo torna in tv Pechino Express con una nuova stagione. La prima puntata vede i concorrenti partire con zaini in spalla, pronti a mettersi in viaggio e affrontare le sfide del percorso. I partecipanti sono pronti a vivere questa esperienza, dimostrando spirito di adattamento e determinazione mentre si preparano a scoprire nuovi luoghi e affrontare le prove previste.

Zaini in spalla, spirito di adattamento e tanta voglia di partire: Pechino Express torna in tv con una nuova stagione tutta da vivere. Il reality on the road riaccende i motori giovedì 12 marzo con la prima puntata del viaggio 2026: nuove coppie, prove imprevedibili e un itinerario che attraversa alcune delle mete più affascinanti dell’Asia. Le anticipazioni. “Pechino Express 2026”, le anticipazioni del 12 marzo. La nuova stagione di Pechino Express riparte con un viaggio che promette di essere tutt’altro che rilassante. A partire da questa sera, giovedì 12 marzo, le dieci coppie in gara si lanciano in una corsa lunga oltre 5.450 chilometri, attraversando Indonesia, Cina e Giappone. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express, anticipazioni del 12 marzo: cosa succede nella prima puntata

Articoli correlati

Leggi anche: Pechino Express 2026, anticipazioni della prima puntata del 12 marzo: cast, inviati e nuova rotta

Pechino Express, al via oggi 12 marzo: coppie e anticipazioni(Adnkronos) – Oggi, giovedì 12 marzo, comincia la nuova edizione di Pechino Express 2026 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now.

Una selezione di notizie su Pechino Express

Temi più discussi: Pechino Express, Chanel Totti 'pigra' e Francesco Paolantoni show: tutto sulla nuova stagione; Pechino Express 2026: la nuova edizione riparte da un nuovo itinerario, tre inviati e una coppia in più; Pechino Express 2026: le coppie di concorrenti, i conduttori, gli inviati e le tappe; Pechino Express 2026 si spinge fino all'estremo Oriente: un vademecum per prepararsi al viaggio.

Pechino Express 2026, anticipazioni della prima puntata del 12 marzo cast, inviati e nuova rottaL’attesa per Pechino Express 2026 è finalmente terminata. Il viaggio più imprevedibile della televisione torna su Sky e NOW con un’edizione che promette ... ilsipontino.net

Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente: quando in tv, coppie di concorrenti e anticipazioniRiparte Pechino Express 2026 - L'estremo Oriente: 3 tappe tra Indnesia, Cina e Giappone per 10 coppie di conocrrenti. Chi vincerà? superguidatv.it

Chanel Totti, figlia dell’ex capitano giallorosso Francesco e della conduttrice Ilary Blasi, partecipa al programma Pechino Express insieme a Filippo Laurino nella squadra de I raccomandati, in onda ogni giovedì su Sky facebook

Stasera parte Pechino Express:da Chanel Totti a Fiona May coppie, concorrenti, itinerario, tutto quello che c'è da sapere x.com