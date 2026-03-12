Pechino Express al via oggi 12 marzo | coppie e anticipazioni

Oggi, 12 marzo, prende il via la nuova edizione di Pechino Express 2026. La trasmissione va in onda su Sky Uno e sarà disponibile in streaming su Now. Le coppie in gara sono pronte a partire per affrontare il percorso e le sfide previste nel programma. La conduzione e il format rimangono invariati rispetto alle edizioni precedenti.

(Adnkronos) – Oggi, giovedì 12 marzo, comincia la nuova edizione di Pechino Express 2026 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now. Quest’anno il nuovo reality porterà i concorrenti verso est, lungo una rotta tra le più ambiziose di sempre: Indonesia, Cina e Giappone. A guidare i viaggiatori sarà Costantino della Gherardesca, capitano della spedizione, che per la prima volta sarà affiancato da tre inviati, uno per ciascun Paese attraversato: Lillo Petrolo, Giulia Salemi e Guido Meda. Il percorso porterà le coppie alla scoperta di luoghi spettacolari: dalle isole indonesiane di Bali e Java ai vasti territori della Cina, fino al Giappone, con destinazione finale a Kyoto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

