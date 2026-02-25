Elezioni Salerno Vincenzo De Luca ha il suo piano | 6 liste senza Pd Dentro Socialisti e qualche Verde

Vincenzo De Luca presenta un piano elettorale che esclude il Pd, puntando su sei liste con Socialisti e alcuni Verdi. La decisione nasce dalla rottura tra il partito e il governatore, che preferisce andare avanti senza i Dem. Intanto, il centrosinistra lavora a una coalizione diversa, cercando di conquistare il sostegno degli elettori. La scelta di De Luca ha già suscitato reazioni tra gli osservatori politici della città.

A Salerno il Pd resta sospeso tra alleanza e rottura con De Luca, pronto a correre senza i Dem mentre il centrosinistra costruisce una coalizione alternativa.