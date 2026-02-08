Referendum Piero De Luca | Pd in Campania mobilitato per il no

Piero De Luca denuncia che il Pd in Campania ha messo in moto una vasta campagna informativa contro la riforma costituzionale. In molte piazze e banchetti, i volontari cercano di spiegare ai cittadini i rischi di questa modifica, che secondo loro non risolve i problemi del sistema giudiziario italiano. La mobilitazione coinvolge attivamente il partito, che punta a convincere più persone possibili a votare no al referendum.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono tanti i banchetti in tutta la Campania per informare e coinvolgere i cittadini sui rischi di una riforma costituzionale della destra che non affronta o risolve nessuno dei problemi del sistema giudiziario italiano. Un riforma contro i giudici che, al contrario, rischia di indebolire princìpi costituzionali fondamentali, quali la separazione dei poteri e l’indipendenza della magistratura, presìdi di garanzia e tutela per tutte le persone. La risposta è incoraggiante. C’e una consapevolezza sempre maggiore dell’importanza di esprimere il proprio voto. Non molleremo di un millimetro fino alla fine della campagna referendaria a sostegno del No, a difesa della nostra Costituzione e della nostra democrazia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A Campania, il Partito Democratico si muove in modo deciso contro la riforma costituzionale proposta dalla destra.

Piero De Luca sottolinea l'impegno del Pd nella realizzazione del programma in Campania, evidenziando l'importanza di un lavoro condiviso e concreto.

