Papa Leone XIV a Ostia | domenica 15 febbraio la Messa a Regina Pacis

Ostia, 13 febbraio 2026 – Papa Leone XIV si recherà domenica 15 febbraio in visita ufficiale alla Chiesa di Santa Maria Regina Pacis, in piazza Regina Pacis, dove celebrerà la Messa. La visita si svolge in un momento in cui il Papa vuole rafforzare la presenza della Chiesa nel quartiere, coinvolgendo direttamente i fedeli locali. La cerimonia sarà segnata dalla presenza di molte famiglie e dai rappresentanti della comunità, che attendono da tempo questa visita storica.

Ostia, 13 febbraio 2026 – Nel pomeriggio di domenica 15 febbraio Papa Leone XIV si recherà in visita pastorale nella Chiesa di Santa Maria Regina Pacis, in piazza Regina Pacis a Ostia. La Messa è prevista alle 17. In vista dell’appuntamento, per ragioni di sicurezza e per la gestione dei flussi, è stato predisposto un piano di chiusure e modifiche alla circolazione che interesserà il quadrante già dalle prime ore del mattino. Cambia la viabilità. Le chiusure al traffico scatteranno alle 8 e riguarderanno viale Cardinal Ginnasi nel tratto compreso tra via dei Pallottini e via Vannutelli, quindi via Vannutelli tra piazza della Stazione Vecchia e viale Cardinal Ginnasi, oltre a piazza della Stazione Vecchia, piazza Regina Pacis e via Armuzzi tra piazzale della Posta e piazza della Stazione Vecchia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Papa Leone XIV si trova ad Ostia, dove le strade principali sono state chiuse e i bus sono stati deviati in vista della sua visita pastorale alla chiesa Santa Maria Regina Pacis, prevista per domenica 15 febbraio.

Il Papa Leone XIV ha presieduto la Messa nel secondo giorno del Concistoro in Vaticano, un momento importante nel corso dell'incontro tra i cardinale.

Visita pastorale a Ostia - Messa con Papa Leone XIV domenica 15 febbraio ore 17 in diretta su TV2000

Argomenti discussi: Il Papa nella parrocchia Regina Pacis di Ostia, incontro con giovani, poveri e malati; Papa Leone XIV: 'Su gay e trans la dottrina della Chiesa non cambia'; Papa Leone XIV: Su gay e trans la dottrina della Chiesa non cambia; Leone XIV. Su gay e trans la dottrina non cambia ma la Chiesa invita tutti.

Papa Leone XIV: No a matrimonio gay e riconoscimento delle persone trans. La dottrina non cambia, ma tutti sono invitatiLe parole di Papa Leone XIV sul tema LGBTQ+: niente cambiamenti su matrimonio e sessualità, ma un richiamo all’accoglienza e al superamento delle polarizzazioni. gay.it

Leone XIV a Ostia: prima visita pastorale in una parrocchia romanaDomenica a Santa Maria Regina Pacis l’incontro con 800 persone tra giovani, poveri, malati e volontari. Poi la Messa e il saluto ai fedeli ... rainews.it

Le parole di Papa Leone XIV mdst.it/4rPBIJy - facebook.com facebook

#15febbraio: la visita di Papa Leone XIV alla parrocchia di Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido. Il Santo Padre incontrerà le diverse realtà della comunità affidata ai Pallottini e celebrerà la Santa Messa alle 17. x.com