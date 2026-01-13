Paura a Monte Sant' Angelo | brucia auto in via Cunetta fiamme danneggiano secondo veicolo

Nella notte a Monte Sant'Angelo, un incendio ha interessato un veicolo in via Cunetta, danneggiando anche un secondo mezzo nelle vicinanze. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità sono intervenute per gestire l'emergenza e accertare le cause dell'incendio.

Paura, nella notte, a Monte Sant'Angelo, dove un incendio ha coinvolto un'auto parcheggiata in via Cunetta. In breve tempo, le fiamme hanno avvolto il veicolo, coinvolgendo e danneggiando anche il mezzo parcheggiato nelle immediate vicinanze.Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Paura in via Gandhi: brucia auto parcheggiata in strada, fiamme lambiscono palazzina Leggi anche: Paura in via Ingino: brucia auto in strada, fiamme a ridosso delle abitazioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Terremoto Marche oggi, serie di scosse nel Maceratese: la più forte è di magnitudo 3.8. Incendio a Napoli, paura a Monte Sant’Angelo: fiamme innescate dal rogo di pneumatici - Colonne di fumo nero nel quartiere Fuorigrotta di Napoli a causa di un incendio di parte della vegetazione che si trova a Monte Sant'Angelo causato dalla combustione di alcuni pneumatici stipati in un ... leggo.it Incendio vicino al Complesso di Monte Sant’Angelo a Fuorigrotta, evacuati studenti e docenti della Federico II - Un incendio si è sviluppato nei pressi dell’Università di Monte Sant’Angelo: studenti e docenti evacuati, colonna di fumo nero visibile in tutta Fuorigrotta. fanpage.it Monte Sant'Angelo, paura al Centro Commerciale Gargano: banda rapina una gioielleria e fugge sulla SS89 - Rapina al Centro Commerciale Gargano nel tardo pomeriggio di oggi, 28 ottobre, a pochi chilometri da Manfredonia, più precisamente in agro di Monte Sant'Angelo: tre persone con il volto coperto hanno ... lagazzettadelmezzogiorno.it https://www.lagendanews.com/paura-a-giaveno-slavina-si-stacca-dal-monte-aquila-nessun-ferito/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.