Paura in via Toledo operatore Asia ha un malore e il mezzo finisce contro palo della luce

Un operatore Asia ha avuto un malore in via Toledo intorno alle 14.00, causando l’incidente del suo mezzo. L’auto ha prima urtato un cestino per i rifiuti e successivamente si è schiantata contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

L'incidente poco prima delle 14.00, l'operatore soccorso da un collega e dai passanti trasportato al Monaldi Paura in via Toledo, intorno alle 14.00, quando un mezzo Asia è andato a sbattere prima contro un cestino per la raccolta dei rifiuti e poi contro un palo della luce. L'incidente causato da un malore dell'operatore alla guida che, prima di perdere i sensi, si è preoccupato della sicurezza dei passanti ed è riuscito a controllare il mezzo in modo da non coinvolgere persone. L'uomo è stato quindi prontamente soccorso dal collega, impegnato a svuotare i cestini lungo la strada, e alcuni passanti. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

