Tragedia a Torremaggiore dove nella mattinata di ieri, 20 dicembre, una donna di 75 anni ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto. La donna avrebbe avuto un malore mentre con la sua vettura, una Daewoo Matiz, stava percorrendo via Enrico de Nicola scendendo da Via della Costituente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Tragedia nel Foggiano, ha un malore in auto e si schianta contro un palo della luce: morta 75enne

Leggi anche: Alla guida dell'auto si schianta contro un palo della luce e muore, nuova tragedia in Abruzzo

Leggi anche: Pompei, auto si schianta contro palo della luce e danneggia condotta del gas. Area evacuata

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Hellas Verona-Fiorentina, tragedia al Franchi: uomo di 60 anni ha un malore e muore.

Tragedia nel Foggiano, schianto auto-furgone: muore donna di 34 anni x.com

Tragedia nella notte a Presicce dove il 48enne Stefanio Urso, originario di Salve, è deceduto durante un blitz antidroga. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, ha aggredito gli agenti di Polizia e poi ha accusato un malore perdendo conoscenza. Nonostante i facebook