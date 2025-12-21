Tragedia nel Foggiano ha un malore in auto e si schianta contro un palo della luce | morta 75enne

Tragedia a Torremaggiore dove nella mattinata di ieri, 20 dicembre, una donna di 75 anni ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto. La donna avrebbe avuto un malore mentre con la sua vettura, una Daewoo Matiz, stava percorrendo via Enrico de Nicola scendendo da Via della Costituente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

