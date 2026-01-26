Accusa un malore alla guida l' auto finisce contro un palo | 50enne soccorso in codice rosso

Questa mattina, intorno alle 9:50, lungo via Romea, un'auto ha perso il controllo a causa di un malore alla guida, finendo contro un palo. Un uomo di 50 anni è stato soccorso in codice rosso. L'incidente ha causato disagi alla circolazione e richiesto l'intervento dei soccorsi per le prime cure e i rilievi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati nell’immediato i soccorsi del 118, che hanno operato in codice rosso, e gli agenti della Polizia locale. L'episodio lungo via Romea Momenti di paura questa mattina, intorno alle ore 9:50, lungo via Romea dove c'è stato un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo. E' accaduto non lontano dalla rotonda del Famila. Secondo le prime informazioni, un cesenate di 50 anni, alla guida della propria auto, sarebbe finito contro un palo per cause ancora in fase di accertamento. Non si esclude che all’origine dell’incidente possa esserci stato un malore improvviso, come riferito dagli operatori sanitari intervenuti sul posto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Ha un malore alla guida e perde il controllo dell’auto: 64enne muore dopo lo schianto contro un paloUn uomo di 64 anni, colto da un malore mentre era alla guida, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo.

Livorno | Accusa un malore mentre lavora in porto, 50enne soccorso dai colleghi e portato in ospedale: è graveUn uomo di 50 anni ha accusato un malore mentre lavorava nel porto di Livorno questa mattina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Tragedia in Campania, accusa un malore alla guida e perde il controllo del veicolo: Sofia muore a 21 anni; Accusa un malore in strada: uomo finisce all’ospedale; Desenzano, 58enne accusa un malore al bar: soccorso dal titolare, ma è grave; Tragedia nei boschi, accusa un malore fatale mentre taglia la legna: vano l'intervento dei soccorsi, morto un 64enne.

Tragedia nei boschi, accusa un malore fatale mentre taglia la legna: vano l'intervento dei soccorsi, morto un 64enneBRESCIA. Tragedia nei boschi, accusa un malore fatale mentre taglia la legna: morto un uomo di 64 anni. Il fatto è successo nella tarda mattinata di mercoledì 21 gennaio a Bione, in Valsabbia: l'allar ... ildolomiti.it

Desenzano, 58enne accusa un malore al bar: soccorso dal titolare, ma è graveRestano critiche le condizioni di un uomo di 58 anni che nel tardo pomeriggio di mercoledì si è sentito male all’esterno di un bar di Rivoltella, frazione ... bsnews.it

Tragedia in strada, accusa malore e muore https://ebx.sh/kgyXWR - facebook.com facebook

Per capire le cause del decesso, verrà eseguita l'autopsia #Casier #Treviso #malore #RadioBruno #23gennaio x.com