Patteggia la pena per omicidio colposo niente programma di giustizia riparativa

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Lucia Vignale, ha deciso di confermare la pena patteggiata per un uomo accusato di omicidio colposo, escludendo l’adozione di un programma di giustizia riparativa. La decisione riguarda il ricorso presentato da A., coinvolto nel procedimento. La sentenza si basa sulla valutazione delle modalità dell’accordo tra le parti e sulla disciplina applicabile nel caso specifico.

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione presieduta da Lucia Vignale, si è pronunciata sul ricorso presentato da A.C.,33enne di Capua avverso l'ordinanza del gup di Santa Maria Capua Vetere. Il gup sammaritano ha applicato in ordine al reato di omicidio colposo nei confronti di A.C., la pena concordata di 1 anno e 4 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. In ordine alla richiesta di applicazione della pena, il legale del 33enne ha reiterato la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, in precedenza già rigettata. Avverso l'ordinanza di rigetto è stato presentato ricorso in Cassazione da parte del legale dell'imputato, lamentando violazione di legge.

