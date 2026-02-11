Torino Cpr | ex direttrice condannata per omicidio colposo di Moussa Balde pena sospesa e risarcimento alla famiglia

Questa mattina a Torino è stata pronunciata una condanna contro l’ex direttrice del Centro di Permanenza Temporanea. La donna è stata riconosciuta colpevole di omicidio colposo per la morte di Moussa Balde. La sentenza prevede una pena sospesa e un risarcimento alla famiglia della vittima. La decisione mette sotto i riflettori le responsabilità nella gestione dei centri di detenzione in Italia.

Torino, condannata l’ex direttrice del Cpr per omicidio colposo di Moussa Balde: un monito per la gestione dei centri di detenzione. La sentenza di primo grado si è conclusa oggi, 11 febbraio 2026, al tribunale di Torino con la condanna di Annalisa Spataro, ex direttrice del Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr), a un anno di reclusione per l’omicidio colposo di Moussa Balde, il giovane richiedente asilo deceduto nel 2021 all’interno della struttura. La pena è stata sospesa grazie alla condizionale, ma Spataro è stata ritenuta responsabile civilmente e dovrà risarcire immediatamente i familiari della vittima con una somma superiore ai 300mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

