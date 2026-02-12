Pechino Express Fiona May tra i protagonisti della nuova stagione

La nuova stagione di Pechino Express si avvicina e tra i concorrenti c’è anche un volto noto della Toscana, Fiona May. La showgirl e ex atleta si prepara a partire il 12 marzo, quando il programma debutta in esclusiva su Sky e in streaming su Now. La sua partecipazione ha già suscitato curiosità tra i fan e gli appassionati di reality.

Firenze, 12 febbraio 2026 – C'è anche un po' di Toscana tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, che debutterà giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Tra le 10 coppie pronte a mettersi in viaggio lungo la rotta de " L'Estremo Oriente " anche Fiona May, atleta simbolo dell'atletica italiana e da anni legata alla Toscana, in gara insieme al compagno Patrick Stevens nella coppia "I Veloci". GERMOGLI PH: 12 FEBBRAIO 2018 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CONFERENZA STAMPA LEGA BASKET FINAL EIGHT PALLACANESTRO NELLA FOTO FIONA MAY Un'edizione che già dal primo promo ufficiale si prevede estrema: estreme saranno le avventure che le dieci coppie in partenza affronteranno, estremi saranno i rimedi contro le peripezie che incontreranno – più o meno a sorpresa – lungo il percorso.

