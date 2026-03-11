Fiona May ha partecipato a Pechino Express insieme al compagno Patrick Stevens. Durante l’esperienza, l’ex atleta ha commentato che si è trattato di una gara divertente e impegnativa, e ha rivelato di aver perso tre chili. Nel corso della trasmissione, ha anche menzionato Larissa, sostenendo che potrebbe battere il suo record e sorprendere ancora.

Le rivali, fino a un paio di decenni fa, si chiamavano Heike Drechsler e Chioma Ajunwa, Niurka Montalvo e Tatyana Kotova. Fiona May invece, ora, se la dovrà vedere con “I raccomandati” e “Le dj”, con “I creator” e “Le Biondine”. Una volta, in pedana, era da sola. Adesso viaggerà (verso “L’Estremo Oriente”) in coppia. Insieme a Patrick Stevens, ex (eccellente) sprinter belga, compagno di vita da una quindicina d’anni. I due (“I velocisti”), da domani sera, su Sky, saranno tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express. E il pubblico ammirerà l’ex iridata del lungo nell’ennesima veste, quella di concorrente dello show televisivo. Le puntate - tra Indonesia, Cina e Giappone - sono già state registrate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiona May: "Pechino Express come una gara. Larissa? può battere il mio primato, ci stupirà ancora"

