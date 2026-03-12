Passeggia tra le villette aggredito da due cani boxer Per salvarsi si arrampica su un albero
Un uomo di San Lazzaro stava facendo una passeggiata tra le villette di prima mattina quando è stato attaccato da due cani boxer. I cani lo hanno azzannato e lui, per mettersi in salvo, si è arrampicato su un albero. L’incidente si è verificato poco dopo le luci dell’alba e poteva avere conseguenze molto più gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.
San Lazzaro, 12 marzo 2026 – Una passeggiata di buon mattino, poco dopo le luci dell’alba, quella di oggi, che poteva finire in tragedia, per un uomo di San Lazzaro. Il 48enne, prima di andare a lavoro, aveva deciso di concedersi un pò di trekking nei boschi della Croara, sulle colline di San Lazzaro. Questa scelta, però, gli è costata cara: mentre passeggiava, infatti, l’uomo è stato aggredito da due cani ed ora è ricoverato, per le ferite, all’ ospedale Sant’Orsola. I cani scappati dalla recinzione di una proprietà. Secondo le prime informazioni l’uomo era a piedi da solo, ai margini di una zona boschiva, in prossimità di alcune abitazioni, quando, poco prima delle 9 di mattina, è stato aggredito da due cani, maschio e femmina, razza boxer, che sarebbero scappati dalla recinzione di una delle proprietà della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
