Un uomo di San Lazzaro stava facendo una passeggiata tra le villette di prima mattina quando è stato attaccato da due cani boxer. I cani lo hanno azzannato e lui, per mettersi in salvo, si è arrampicato su un albero. L’incidente si è verificato poco dopo le luci dell’alba e poteva avere conseguenze molto più gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

San Lazzaro, 12 marzo 2026 – Una passeggiata di buon mattino, poco dopo le luci dell’alba, quella di oggi, che poteva finire in tragedia, per un uomo di San Lazzaro. Il 48enne, prima di andare a lavoro, aveva deciso di concedersi un pò di trekking nei boschi della Croara, sulle colline di San Lazzaro. Questa scelta, però, gli è costata cara: mentre passeggiava, infatti, l’uomo è stato aggredito da due cani ed ora è ricoverato, per le ferite, all’ ospedale Sant’Orsola. I cani scappati dalla recinzione di una proprietà. Secondo le prime informazioni l’uomo era a piedi da solo, ai margini di una zona boschiva, in prossimità di alcune abitazioni, quando, poco prima delle 9 di mattina, è stato aggredito da due cani, maschio e femmina, razza boxer, che sarebbero scappati dalla recinzione di una delle proprietà della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passeggia tra le villette, aggredito da due cani boxer. Per salvarsi si arrampica su un albero

Articoli correlati

Leggi anche: Aggredito da due cani nel bosco, è al Sant'Orsola

Cani e problemi respiratori, le 12 razze a rischio dal pechinese al boxer(Adnkronos) – In sovrappeso, con narici ristrette o una forma della testa più larga e più corta: è l’identikit dei cani a maggior rischio di gravi...