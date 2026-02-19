Cani e problemi respiratori le 12 razze a rischio dal pechinese al boxer

Cani come il pechinese e il boxer sono più soggetti a difficoltà respiratorie, spesso a causa di caratteristiche anatomiche specifiche. La forma piatta del muso e le narici ristrette ostacolano il flusso d'aria, causando affaticamento e problemi di salute. Questi problemi sono più frequenti nei cani sovrappeso o con una testa più larga e corta. La lista delle razze a rischio include dodici varietà, tutte caratterizzate da tratti fisici che complicano la respirazione. Molti proprietari devono monitorare attentamente il benessere dei loro cani.

(Adnkronos) – In sovrappeso, con narici ristrette o una forma della testa più larga e più corta: è l'identikit dei cani a maggior rischio di gravi problemi respiratori. Il loro 'tallone d'Achille' è una sindrome che i veterinari chiamano Boas, sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree, e un nuovo studio pubblicato su 'Plos One' ha portato gli autori a perfezionare l'elenco delle razze canine più esposte al problema. Tra i quattrozampe interessati figurano: il Pechinese, lo Shih Tzu, il Boston Terrier, lo Staffordshire Bull Terrier, il Cavalier King Charles Spaniel, il Chihuahua, il Boxer.