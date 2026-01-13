Candle night al Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto Terme
Il 24 gennaio, a partire dalle 18.30, Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto Terme organizza Candle Night, un evento serale dedicato a vivere le terme in un’atmosfera intima e suggestiva. Un’occasione per scoprire un modo diverso di rilassarsi, tra luci soffuse e ambienti accoglienti, in un contesto esclusivo pensato per il benessere e il relax.
Sabato 24 gennaio, a partire dalle 18.30, Mioni Luxury Swim & Spa ti invita a vivere un'esperienza serale esclusiva, pensata per chi desidera scoprire le terme in una dimensione diversa, più raccolta e suggestiva.Cosa include la serata Candle Night:• Accesso illimitato alla Piscina Termale e alla.
