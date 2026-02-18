Mondragone demanio liberato | demolite strutture abusive

A Mondragone, le autorità hanno demolito le strutture abusive sul demanio marittimo, liberando definitivamente l’area. La scelta di intervenire nasce dal fatto che quegli immobili erano stati costruiti senza permesso e rappresentavano un problema di sicurezza per i bagnanti. Le demolizioni sono state portate a termine in modo rapido e senza costi per lo Stato, grazie a un intervento coordinato tra forze dell’ordine e tecnici comunali.

Mondragone: liberato il demanio marittimo abusivamente occupato, completate le demolizioni senza costi per lo Stato. Nel maggio dello scorso anno, la Guardia Costiera di Mondragone, congiuntamente alla Guardia Costiera di Castel Volturno e al Gruppo Investigativo presso la Direzione Marittima di Napoli, dava esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza disposto da questa Procura della Repubblica, emesso all'esito di una articolata attività di indagine sul territorio di Mondragone, che a sua volta si inseriva in un più ampio piano di contrasto alle occupazioni abusive, agli illeciti edilizi e alle violazioni del vincolo paesaggistico insistenti sul demanio marittimo.