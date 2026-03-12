Parliamone – Quasi Dipinto di Alèri Band
Nella nuova puntata di “Parliamone” di UniBg OnAir, Pierluigi Spagnolo presenta una recensione dell’album “Quasi Dipinto” di Alèri Band. Lo show si concentra sull’analisi delle tracce e sull’approfondimento delle sonorità presenti nel disco. La trasmissione viene trasmessa in diretta e dedicata agli ascoltatori interessati a scoprire i dettagli di questa produzione musicale.
La puntata di “Parliamone”, programma di audiorecensione di UniBg OnAir a cura di Pierluigi Spagnolo. La voce è di Antonino J. Luzzi. Ascolta qui. Pierluigi Spagnolo ascolta Alèri Band, Quasi dipinto. Uscita: 12 settembre 2025 Genere: musica popolare italiana, Jazz, pop, funky Etichetta: Totally Imported “C’è una linea sottile che separa il suono dall’immagine. E quando quella linea si assottiglia, la musica smette di essere soltanto ascolto e diventa spazio, colore, materia”. È in questa zona di confine che si colloca Quasi Dipinto, lavoro della Alèri Band, progetto diretto dal polistrumentista e compositore Valerio Tintori (in arte Alèri).... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Articoli correlati
Alèri Band, Quasi dipintoUscita: 12 settembre 2025 Genere: musica popolare italiana, Jazz, pop, funky Etichetta: Totally Imported “C’è una linea sottile che separa il suono...
“La fatica di educare insieme”. Rapporto genitori-figli: parliamoneGenitori impegnati nel non sempre facile rapporto coi figli, bambini e adolescenti.
Tutto quello che riguarda Quasi Dipinto di
Discussioni sull' argomento Alèri Band, Quasi dipinto; Parliamone. Suoni, libri e altre visioni; Tiny. I concertini di UniBg OnAir; UniBg OnAir: da oggi, ancor più voce e parola alle nuove generazioni.
Eugenio Cecconi (Livorno, 1842 - Firenze, 1903) Strada nei pressi di Firenze Il dipinto di Eugenio Cecconi cattura un momento di sospensione Il titolo ci dà la concreta percezione del confine sottile tra il borgo e la campagna circostante, quasi un’ - facebook.com facebook